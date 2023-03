Schauspieler Robert Blake mit 89 Jahren gestorben

Bereits als Kind in den 1940er-Jahren hatte er Rollen in Filmen und TV-Serien, darunter in der Serie „Die kleinen Strolche“. Seinen größten Erfolg feierte er in den 1970er-Jahren als Polizist in der Serie „Baretta“. Auf der Leinwand fiel er in dem Streifen „Kaltblütig“ (1968) in einer Mörderrolle auf. Zuletzt war er in David Lynchs Thriller „Lost Highway“ (1997) zu sehen.