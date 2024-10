Lombardi und Laura packen über Skandal-Nacht aus

Die Nerven seien in dieser Nacht blank gelegen, unter anderem auch, weil Söhnchen Amelio ein „Schreikind“ sei. Eine Kleinigkeit habe „das Fass zum Überlaufen gebracht“, so Rypa weiter: „Aber es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen.“