„Handfester Skandal!“ Dortmund wütet nach CL-Aus

Can: „Ist mir scheißegal!“

Richtig sauer war auch Mittelfeldmann Emre Can. „Der Schiri. Der war heute schuld. Wie kann man in der Situation den zweiten Elfer geben? Wie geht das? Das geht einfach nicht! Ist mir scheißegal, wer da vorher reingelaufen ist. Der war das ganze Spiel arrogant - da geht es schon los. Wir haben hier unverdient, auch wegen des Schiris verloren“, schimpfte der BVB-Kicker. „Wir spielen hier an der Stamford Bridge. Vielleicht hat er Angst vor den Fans, ich weiß es nicht. Aber dann soll die UEFA einen anderen Schiri schicken.“