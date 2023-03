LIVE ab 21 Uhr: Chelsea empfängt Borussia Dortmund

Chelsea gelang 2023 in elf Pflichtspielen nie mehr als ein Tor

Chelsea fand am Wochenende unterdessen mit einem 1:0 gegen Abstiegskandidat Leeds United auf die Siegerstraße zurück. Die Mannschaft von Trainer Graham Potter kommt aber weiter nicht wirklich in Fahrt, seit dem Jahreswechsel gelang den „Blues“ in elf Pflichtspielen nie mehr als ein Tor pro Partie. Beim Champions-League-Sieger von 2021 könnten die Leistungsträger N‘Golo Kante und Christian Pulisic in den Kader zurückkehren.