Im Red-Bull-Privatjet ist für Schwarz kein Platz

Was nicht nur auf der Piste, sondern speziell in der Planung viel Substanz kostet. Denn: Sonntag steigt in Kranjska Gora noch ein Riesentorlauf, am Montagvormittag wartet das erste Abfahrtstraining in Soldeu. Seit Tagen tüftelt der ÖSV an einer Athleten-freundlichen Anreise - bisher ohne Erfolg. Die FIS organisiert keinen Privatflieger. „Sie haben gesagt, er soll halt das Training auslassen“, meint Pfeifer. „Das ist für uns aber keine Option, das wäre ein Wettbewerbsnachteil.“