Wie Russland sein eigenes Android-Handy bauen will

Putins Überfall auf die Ukraine hat die russische IT- und Elektronikbranche in eine tiefe Krise gestürzt: Talentierte Fachkräfte verließen zu Zehntausenden das Land, moderne Chips sind Mangelware, die Elektronikmärkte leergefegt. Chinesische Anbieter füllen die Lücke, die Konzerne wie Apple und Samsung im Smartphone-Bereich hinterlassen haben. Doch Russland will seine eigene Smartphone-Industrie aufbauen.