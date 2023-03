Gewinnen Sie Tickets für 13. Cage Fight Series

Mixed Martial Arts (MMA), ist der am schnellst wachsende Sport der Welt. Spätestens seit der irische MMA-Kämpfer Conor McGregor die Forbes-Liste als bestverdienender Sportler der Welt anführt, kennt diese Kampfsportart jeder In einem 8eckigen Käfig (Octagon) treffen sich die talentiertesten MMA-Kämpfer Mitteleuropas am 10. März in Graz. In den Main Fights kämpfen die Sportler um einen möglichen Vertrag in der UFC - der größten MMA Organisation der Welt.