Tückisches Glaukom: Grüner Star auf dem Vormarsch

Prof. Reitsamer appellierte daher an die Eltern, ihre Kinder täglich zwei Stunden ins Freie zu schicken, um die Blicke „schweifen“ zu lassen - und sich dabei am besten zu bewegen. Außerdem sollten sie weniger am Handy spielen. „Für die Augen ist die Zeit draußen in der Natur besser als jede Therapie oder jedes Medikament“, so der Facharzt.