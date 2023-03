„Wir sind die stärkste Mannschaft der Welt“

Gold in gleich drei Sparten

Christian Galler, sportlicher Leiter Snowboard, betont: „Ich bin sehr stolz. Die Bedingungen waren in Bakuriani sehr schwer. Trotzdem haben alle den Fokus gehalten. Besonders schön ist, dass wir gleich in drei Sparten Gold geholt haben.“ Prommegger, der sich mit 42 Jahren zum ältesten Weltmeister aller Zeiten gekürt hat, nickt: „Wir sind als Mannschaft extrem breit aufgestellt. Auch bei den letzten Großereignissen haben wir immer große Erfolge gefeiert. Wir sind das stärkste Team der Welt. Den Medaillenspiegel vor Kanada und den USA zu gewinnen, ist schon speziell.“