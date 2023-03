Kinder spielten: Auto krachte durch Gartenzaun!

Fußgängerin in der Nacht von Auto erfasst

Die Rettungskräfte waren in der Nacht auf Sonntag auch in Krems gefordert. Eine 53-Jährige wurde kurz nach Mitternacht auf der Landersdorfer Straße beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Die Verletzte wurde in das nahe gelegene Uniklinikum gebracht. Beim Lenker handelte es sich um eine 21-Jährige aus dem Bezirk Krems.