„Es war schrecklich“ - doch nun hat Gasser Gold!

Start bei Olympia 2026?

Auch das Fernziel Olympia 2026 in Mailand/Cortina dürfte damit noch einmal realistischer werden. „Natürlich gibt so eine Goldmedaille noch einmal Motivation“, erklärte Gasser im ORF. „Es wäre für mich so schön, einmal Olympische Spiele in Europa zu erleben.“ Und das in unmittelbarer Nähe zu ihrer Heimat Kärnten. „Ich muss aber auch schauen, wie sich der Sport entwickelt, wie ich mich entwickle“, sagte Gasser über eine mögliche Teilnahme in drei Jahren. „Wenn ich konkurrenzfähig bin und es mir Spaß macht, gibt es aber gute Chancen.“