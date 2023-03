Protest in Salzburg: „Landtagswahl ist Klimawahl“

Geschätzte 900 Salzburger sind es geworden. Sie alle setzten sich lautstark für mehr Klimaschutz ein.Die Proteste standen ganz im Zeichen der bevorstehenden Wahlen am 23. April. „Landtagswahl ist Klimawahl“, skandierten die Teilnehmer. Ihr größtes Anliegen: Salzburg müsse schon bis zum Jahr 2040 vollkommen klimaneutral sein. Und nicht erst wie von der Regierung geplant 2050. „Es braucht zudem Mechanismen, die garantierten, dass Ziele auch eingehalten werden“, sagte ein führender „Fridays for Future“-Aktivist. Er kündigte vor der Wahl mehrere Aktionen und eine Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten an.