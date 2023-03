Verdächtiger wollte BMW in Ungarn verkaufen

Noch immer ist Mohanad A. (31) verschwunden. Das letzte Lebenszeichen des in Salzburg lebenden Irakers war ein Anruf, den er am 2. Jänner um kurz vor 14 Uhr tätigte: ein Telefonat mit der Freundin über Einkäufe. Danach traf er sich laut „Krone“-Recherchen im Salzburger Bahnhofsviertel mit Verkaufsinteressenten für seinen BMW X6, den er Tage zuvor auf Facebook für 17.000 Euro inserierte. Ermittler vermuten, dass Mohanad A. im Zuge des Auto-Verkaufs von zwei ungarischen Halbbrüdern (19, 25) getötet wurde. Beide sind wegen des Verdachts auf schweren Raub mit Todesfolge in U-Haft.