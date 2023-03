Finale! Mit voller Kraft gegen die Gold-Flaute

Der Traum von Gold - er blieb für Österreichs Alpine bei der WM in Courchevel und Méribel unerfüllt. Und auch die Nordischen springen und laufen in Planica dem heiß ersehnten WM-Titel hinterher. Drei Tage bleiben den rot-weiß-roten Assen noch Zeit, um in Slowenien anzuschreiben und es den Snowboardern gleichzutun, die in Georgien durch Andreas Prommegger und Jakob Dusek Goldmedaillen eroberten.