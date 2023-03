VfB Stuttgart gegen Bayern München - ab 18.30 Uhr

Bruno Labbadia: „Bayern München lässt die Kugel im Ballbesitz sehr gut laufen. Wir dürfen jedoch nicht nur hinterherlaufen, sondern müssen versuchen, auch unsere Stärken einzubringen und nicht nur schauen, was der Gegner macht. Gegen Bayern brauchst du einen ‚Sahnetag‘. Die Mannschaft hat mit Abstand die höchste Qualität in der Liga, zudem hat sie Chancen auf den Champions League-Titel. Wir gehen jedoch nicht mit Angst an die Sache ran, sondern vielmehr mit Mut.“