Nachbarin filmt ungeschickten Dieb bei Einbruch

In dem Glauben, völlig unbeobachtet zu sein, brach ein Unbekannter am Donnerstag gegen 5 Uhr in der Früh in ein E-Zigaretten-Geschäft in der Wienerbergstraße 32 in Wien-Meidling ein. Reibungslos verlief der Diebstahl allerdings nicht - zwei Versuche brauchte der Mann, um in den Laden zu gelangen, zudem hinterließ er am Tatort Blutspuren. Auch einer Zeugin blieb er nicht verborgen.