Vater misshandelte drei Töchter, Mutter half nicht

Was ist das für eine Mutter? Zwölf Jahre lang sollen ihre drei Töchter - heute zwischen 13 und 21 - von ihrem Mann schwer misshandelt worden sein, doch sie will trotz Hilferufen der Kinder und Hinweisen von Zeugen nichts mitbekommen haben. Angeklagt ist in Kärnten dennoch nur der Vater der Mädchen.