Selbst marodes „Happel“ wäre besser als Proteste

Bleibt also wieder „nur“ die Hauptstadt - Hütteldorf oder der Prater? Rangnick wagte auszusprechen, was sich auch der ÖFB wünscht, plädierte für das Allianz-Stadion, obwohl international nur 24.000 Fans dabei sein dürfen. Doch der Deutsche hat die verständliche, aber wohl unrealistische Hoffnung, einen zwölften Mann, so einen Hexenkessel wie Rapid im Allianz-Stadion im Rücken zu haben. Auch für den Sonntags-Hit gegen Salzburg sind ja bereits 20.000 Tickets weg.