Pensionistin lag tot neben Bett: Polizei ermittelt

Als der Gatte die Rettung rief, war es schon zu spät

Am Mittwochabend soll der 82-Jährige dann festgestellt haben, dass seine Gattin nicht mehr atmete. Erst dann verständigte er den Rettungsdienst, der der Frau nicht mehr helfen konnte. Eine Sprengelärztin begutachtete den Leichnam der Verstorbenen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Ermittelt wird vom Landeskriminalamt. Den 82-Jährigen könnte etwa ein Verschulden durch Unterlassen treffen. Auf „Krone“-Anfrage antwortete die Polizei: „Der Straftatbestand Mord durch Unterlassung kommt durchaus in Frage.“