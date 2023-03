Ortlieb: „Was gestern war, zählt nicht mehr“

„Um beim Weltcup-Finale dabei zu sein, brauche ich jetzt zwei richtig gute Rennen in Kvitfjell. Aber es ist nicht ausgeschlossen, ich glaube daran.“ Die Gründe, dass es im Super-G heuer noch nicht nach Wunsch lief, sind vielfältig: „Es haben sich am Anfang der Saison Fehler und der Folge auch Ausfälle eingeschlichen, in Cortina war ich nach meinem Abfahrtssturz am Vortag dann nicht am Start.“ Aber: „Es klappt im Training sehr gut, um nichts schlechter als in der Abfahrt - das macht mir Hoffnung.“