Hütter und Ortlieb zeigen in Kvitfjell auf

In Norwegen sind drei Rennen angesetzt, Super-G am Freitag und Sonntag sowie die Abfahrt am Samstag. „Bei der Besichtigung waren wir sehr beeindruckt, es geht schon ziemlich zur Sache. Es war cool zu fahren, da lässt das Abfahrerherz sehr große Smiles zu“, sagte Hütter, die WM-Dritte im Super-G. Man habe gleich einen super Speed drauf, müsse die ersten Wellen gut mitnehmen. „Die Abfahrt wird dann schmal, wie ein Schlauch, da muss man gut durchkommen. Unten sind Bobbahnkurven drinnen, im Zielhang hat man 135 km/h drauf.“