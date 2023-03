Gestohlenes Fahrrad auf Online-Plattform gefunden

Am 8. November 2022 betrat ein unbekannter Mann ein Fahrradfachgeschäft in Moosburg und leihte sich ein hochpreisiges Rennrad zur Probefahrt aus. Da der Unbekannte, der sich als Kroate ausgab und fließend Englisch sprach, zuvor schon mehrmals Räder ausgeliehen und diese nach wenigen Minuten immer zurückgebracht hatte, händigte eine Angestellte ihm auch an diesem Tag bedenkenlos ein Rennrad aus.