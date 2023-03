„Marokko bietet Jungen keine Perspektiven“

Aktionsplan besteht seit 2005

Zum neu geschlossenen Abkommen selbst meinte Gath, dass sich bilaterale Vereinbarungen mit europäischen Ländern in Marokko „gut verkaufen“ ließen. Das Ergebnis müsse man „dann in der Praxis sehen.“ Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger verwies wiederum auf den seit 2005 bestehen Aktionsplan Marokkos mit der EU und die Mobilitätspartnerschaft seit 2013. Menschen aus Marokko dürfen bereits leichter regulär in die EU einreisen. Dafür verpflichtet sich das Land, irreguläre Migration zu bekämpfen. Von der EU flossen in den vergangenen Jahren 250 Millionen Euro in Maßnahmen für den Grenzschutz.