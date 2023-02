Jose Mourinho fliegt! Roma verliert beim Letzten

Fünf Tage nach dem Aufstieg gegen Red Bull Salzburg ins Europa-League-Achtelfinale hat es für die AS Roma in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen bitteren Rückschlag gesetzt. Die Truppe von Startrainer Jose Mourinho, der mit Rot vom Platz flog, unterlag am Dienstagabend auswärts dem Vorletzten Cremonese mit 1:2.