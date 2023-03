Pointner: „Mache mich sicher nicht zum Volldeppen“

Wann war das erste Mal?

2019 bei der Nordischen WM in Seefeld. Da habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich auf Eurosport International auf Englisch Experte sein könnte. Ich habe gleich Google Translator ausgepackt und geantwortet, dass ich zwar Englisch kann, aber nicht fernsehtauglich ist. Deren Antwort: „Rumors tell you have the confidence“. Es hat einmal einen Springer geben, der hat Romören (Björn Einar, Anm.) geheißen. Das habe ich damals meiner Frau erzählt und gesagt, dass sich da sogar der Romören einmischt. Sie hat das SMS durchgelesen, gelacht und gesagt, dass ich die Challenge annehmen muss.