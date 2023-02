Kleingedrucktes, das oft auch unverständlich ist

Seit Beginn des Jahres flattern mir auffällig viele „Änderungen der Geschäftsbedingungen“ in den Hausbriefkasten oder in meinen E-Mail-Account. Egal, ob von hiesigen Energieanbietern (Strom, Gas, Wasser), einer Bank, Versicherung oder sonstigen gebührenpflichtigen Einrichtungen, an die ich vertraglich gebunden bin. Die Inhalte glichen einander nahezu wie eineiige Zwillinge. Es war immer die Rede von geänderten Rahmenbedingungen, weshalb man sich „leider gezwungen“ sehe, Preisanpassungen zu machen. Meistens folgte dann quasi als Entschuldigung, dass die letzte „Anpassung“ eh im Jahre Schnee erfolgte.