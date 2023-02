Anna Gasser bei Snowboard-WM als Dritte im Finale

Wolf schon wieder zu Hause

Ski-Freestylerin Lara Wolf ist hingegen ohne Teilnahme an der Qualifikation für den Slopestyle-WM-Bewerb in Bakuriani wieder abgereist. Die 22-Jährige erkrankte an einer starken Bronchitis, sie nahm am Montag das Flugzeug in die Heimat und will für den Weltcup in Tignes Mitte März wieder fit werden.