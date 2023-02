Madonnas ältester Bruder Anthony mit 66 gestorben

Er war „bereit, zu gehen“

Laut eines Familienfreundes im Magazin „People“ hatte Anthony Ciccone in Detroit in einer Suchtklinik gelebt. „Sein Gesundheitszustand hat sich in den letzten Monaten sehr verschlechtert und alle Familienmitglieder haben ihn besucht - auch Madonna. In der letzten Woche hat er dann die Versorgung, die ihm die Klinik angeboten hat, abgelehnt. Es war klar, dass er bereit war, zu gehen.“