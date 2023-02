Bayern-Fans zeigen Spruchband gegen Uli Hoeneß

Zur Vorgeschichte: Hoeneß hatte sich jüngst bei einem Event in Hannover für die Abschaffung der 50+1-Regel ausgesprochen. „Wir wären bei Bayern München total dafür, dass die 50+1-Regel fällt, weil wir international total ins Hintertreffen geraten. In England ist jeder Erst- oder Zweitliga-Verein mit einem großen Unternehmen, einem Land, einem Oligarchen oder was auch immer verbunden“, meinte der ehemalige Präsident des Klubs.