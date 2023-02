Seiwald zu Leipzig? Das sagt Manager Max Eberl

Ein Wechsel von Nicolas Seiwald von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig ist laut Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl nicht perfekt. „Nein“, sagte Eberl am Samstagnachmittag im TV-Sender Sky mit der entsprechenden Frage konfrontiert: „Dass Nicolas Seiwald ein guter Spieler ist, das ist unbestritten so. Er hat in Salzburg eine großartige Entwicklung genommen, er hat europäisch gespielt, ist Nationalspieler, er kennt die Systematik von RB.“ Mehr könne er aktuell aber nicht sagen.