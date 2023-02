Passagier in Station von U-Bahn erfasst - tot

Der Vorfall spielte sich am späten Abend gegen 23.15 Uhr ab. Laut Zeugen hatte der „Mann offensichtlich auf schnellstem Wege auf das andere Gleis der Station“ kommen wollen, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Er stieg ins Gleisbett und wollte durch den Spalt zweier Waggons hindurchklettern, als sich die U-Bahn plötzlich in Bewegung setzte. Der 39-Jährige stürzte zu Boden und wurde überrollt. Es gab für ihn keine Rettung mehr.