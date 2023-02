Ashwagandha: Der indische Ginseng

Wortwörtlich bedeutet Ashwagandha „Geruch des Pferdes“. Die Wurzel soll so einen Geruch haben. Spannend ist vor allem der botanische Name „Withania Somnifera“. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet in etwa „schlafbringend“. Ashwagandha hat die Fähigkeit, überschüssige Cortisolspiegel zu senken, was zu einer erhöhten Testosteronproduktion führt (das heißt Libidosteigernd). Auch Sportler können es angeblich gut verwenden, Ashwagandha hilft bei der Heilung von Verletzungen, soll den Stoffwechsel allgemein erleichtern und auch zum Abnehmen nützlich sein.