Bernie Ecclestone bedauert Mick Schumacher

Mit seinem Vater Michael Schumacher an der Seite wäre Mick Schumacher nach Ansicht des früheren Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone weiter Stammfahrer in der Königsklasse des Automobilsports. „Michael hätte seinem Sohn so, so viele Details mit auf den Weg geben können mit all seiner Erfahrung. Er hätte ihm den richtigen Weg gezeigt, fahrerisch, aber auch politisch“, sagte der 92-Jährige der „Sport Bild“ (Mittwoch).