Pinkelnig: „Anfang gemacht, jetzt seid ihr dran“

Mit dem Auftakt-Silber von der Normalschanze soll es für Skispringerin Eva Pinkelnig bei der WM in Planica noch lange nicht getan sein. Die Vorarlbergerin greift am Wochenende in zwei Teambewerben nach weiteren Medaillen und danach folgt noch die Großschanze. Für ihre erstes Einzel-Edelmetall bei einem Großevent wurde die 34-Jährige im ÖSV-Quartier am Faaker See bei einem Empfang mit Lagerfeuer-Atmosphäre am Donnerstagabend gebührend gefeiert.