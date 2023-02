Straßenhunde erobern das Herz von Anna Gasser

Der Wind wirbelt das Programm derzeit etwas durcheinander und lässt weit weniger Training zu als erhofft. „Wenn ein Skigebiet ‘windy hill‘ heißt, dann ist das für Slopestyle und Big Air nicht so perfekt“, sagte Gasser und erinnerte an die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking, als die Athletinnen und Athleten im Wind ebenfalls einen weiteren Gegner hatten. „Schade, dass das immer bei Großereignissen so ist.“