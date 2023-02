Wärmepumpen sind gefragt: iDM mit Rekordumsatz

Lehrlingsausbildung und beliebter Arbeitgeber

In der Region zählt man mit 690 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern. „Wir wollen diesen Stand um 160 erhöhen“, kündigt der kaufmännische Geschäftsführer Hans-Jörg Hoheisel an. Dafür sucht man nach Fachkräften, Anlernkräften oder Spezialisten in allen Bereichen. Erfolgreich läuft auch die Lehrlingsausbildung. In den vergangenen fünf Jahren konnten mehr als 40 junge Burschen und Mädchen ausgebildet und in den Betrieb integriert werden.