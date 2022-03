Ausbau: Millioneninvestition von iDM in Osttirol

„Die Nachfrage an Wärmepumpen ist ungebrochen. 2021 konnten wir unseren Absatz um 45 Prozent steigern. Heuer werden wir rund 20.000 Pumpen am Standort in Matrei produzieren“, präsentierte Geschäftsführer Christoph Bacher die wichtigsten Zahlen. Derzeit sind rund 600 Mitarbeiter in Osttirol beschäftigt, künftig sollen es 850 sein.