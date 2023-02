Causa Teilzeitjobs: Leistungen kürzen, aber wo?

In der Debatte um Teilzeitjobs gilt das alte Politiker-Zitat „Es ist alles sehr kompliziert“. Arbeitsminister Martin Kocher hat letzte Woche ja angeregt, jenen, die freiwillig nur in Teilzeit arbeiten, Sozialleistungen zu kürzen - als Anreiz, in Vollzeit zu wechseln. Denn derzeit bekämen alle gleich viele Leistungen - unabhängig von der geleisteten Stundenzahl.