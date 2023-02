Bequemes Hunde-Taxi per Mausklick im Stadtgebiet

Problemloser Transport

„Die Möglichkeit, ein Haustier mitzunehmen, wird von Fahrgästen immer häufiger nachgefragt. Daher freuen wir uns, die „Uber Pet“ Option in Wien zu lancieren und damit das Leben mit Haustieren in der Stadt ein bisschen einfacher zu machen“, so Martin Essl, General Manager Uber Österreich. „Die Fahrt zum Tierarzt oder der Besuch von Familie und Freunden mit dem tierischen Begleiter sind ab sofort nur einen Klick in der Uber App entfernt.“