Meghan außer sich wegen „South Park“-Parodie

„South Park“ macht sich über Sussexes lustig

Schon der Name der Episode hat es in sich: „The Worldwide Privacy Tour“ („Die weltweite Privatsphären-Tour“) ist wohl eine Anspielung an die zahlreichen öffentlichen Enthüllungen des Paares, das unter den Wunsch nach mehr Privatsphäre als Grund für seinen Rückzug aus der Royal Family angegeben hatte. Zu Beginn der Folge ist dann auch die Beerdigung der kanadischen Königin, die schief in einem offenen Sarg liegt, zu sehen.