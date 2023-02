Militärische Hilfe für Moskau: Harris warnt Peking

Harris betonte, die USA würden sich dafür einsetzen, dass russische Verantwortliche für Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Verantwortung gezogen würden. „Russland hat Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen“, erklärte sie. "Wir können nicht in einer Welt leben, in der sich die Länder nicht an Regeln und Normen halte.