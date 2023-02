Bauernbundball in Graz: Trachten-Event ist zurück

„Bock auf Schaf anbraten?“ spielt nicht nur auf den Schaf- und Ziegenverband an, der für die Kulinarik verantwortlich zeichnet, sondern auch auf Flirten und die Freude am Zusammensein. Auf rund 40.000 Quadratmetern wurde der Ball der steirischen Bälle am Freitagabend um 20 Uhr offiziell mit einer Tanzeinlage und Ansprachen eröffnet.