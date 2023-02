Austria Lustenau gegen Austria Wien - ab 14.30 Uhr

Nach dem erfolgreichen Debüt bei der Wiener Austria will Trainer Michael Wimmer im nächsten Finalspiel um die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga nachlegen. Am Sonntag sind die „Veilchen“ im Ländle bei Aufsteiger Austria Lustenau zu Gast, einem direkten Konkurrenten im Kampf um einen Top-6-Platz. „Wir haben das erste Spiel gewonnen, wissen aber, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben“, sagte Wimmer vor seinem zweiten Pflichtspiel in Violett.