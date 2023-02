Alcaraz sagt Djokovic Kampf um Nummer-1-Platz an!

Beim Sandplatz-Turnier in Buenos Aires, an dem auch Dominic Thiem teilnimmt, will der 19-Jährige einen ersten Schritt zur Rückeroberung der Führung in der Weltrangliste machen. Dort thront Australian-Open-Sieger Novak Djokovic. Er sei fest entschlossen, sich die Nummer 1 zurückzuholen, erklärte Alcaraz in Argentinien.