FIS-Boss warnt: „Das ist kommerzieller Selbstmord“

„Größere Preisgelder“

Er fordert ja die rasche Umsetzung der Zentralvermarktung, die es laut Eliasch „schon in allen relevanten Sportarten außer im Skisport gibt“. „Derzeit verkaufen die Nationen ihre Rechte an Infront, Österreich an IMG“, erklärt Eliasch. „Ein Beispiel: Die skandinavischen Verbände verkaufen ihre Rechte um neun Millionen Euro an Infront. Und Infront verkauft sie um 23 Millionen Euro weiter. Dieses Geld geht also an einen chinesischen Shareholder und nicht in unseren Sport. Damit könnten wir größere Preisgelder ermöglichen, viele Initiativen starten.“