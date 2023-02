Die Reise der Falken geht erst richtig los

BBU-Obmann Raphael Miksch ist erfreut: „Der erste Schritt ist getan, in den letzten drei Spielen geht es jetzt noch darum, uns eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.“ Die ersten beiden Plätze jeder Gruppe haben im Viertelfinale das Heimrecht. „Das hätten wir auch gerne in den weiteren Runden“, ergänzt Miksch, der als Shooting Guard am Parkett steht. Die Reise geht aber erst richtig los: „Wir wollen soweit wie möglich kommen, das Halbfinale ist aber ein Muss, das wäre der nächste Schritt für uns.“