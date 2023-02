Salzburg genießt die Rolle des Außenseiters

Auch seine Spieler wissen, dass ein anderer Brocken auf sie zukommt, als es Lustenau noch am Wochenende war. Der 4:0-Heimsieg gegen die Vorarlberger hat nach dem Aus im ÖFB-Cup aber definitiv gutgetan. „Wir haben eine Reaktion gezeigt. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist toll, wir gehen mit einem positiven Gefühl in die Partie gegen AS Roma“, weiß der Trainer. Kapitän Andreas Ulmer pflichtet ihm bei: „Ein Sieg ist vor einem so wichtigen Spiel immer gut und gibt Selbstvertrauen.“