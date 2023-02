Eiskunst-Legende verliert nach Füßen auch Hände!

Was für eine Tragödie, was für eine dramatische Entwicklung, was für ein schlimmes Schicksal: Nicht, dass Roman Kostomarov, lange Zeit einer der besten Eiskunstläufer überhaupt, ob der Amputation seiner beiden Füße ohnehin schon hart genug getroffen wäre, sind dem russischen Olympia-Sieger von 2006 in Folge einer außer Kontrolle geratenen Lungenentzündung nun offenbar auch beide Hände abgenommen worden!