Opa auf Beutezug: 67-Jähriger als Serieneinbrecher

Kriminalität kennt keine Altersgrenze - das zeigte sich nun wieder in Tirol! Die Kripo konnte einen 67-jährigen Einheimischen ausforschen, der in den vergangenen Monaten in Innsbruck und Hall „fleißig“ auf Einbruchstour gewesen sein soll. Nicht weniger als zwölf Coups sollen auf sein Konto gehen. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.