Schumachers Horror-Sturz: Schweigen in den Bergen

Zwei Operationen

Ein Rätsel bis heute. Weil Schumacher, der in der Gegend auch ein Chalet besaß, als sehr guter Skifahrer galt. Und im Bereich einer roten, also mittelschweren Piste unterwegs war. Mit Sohn und Freunden. Nur wenige Meter sei er abseits der markierten Piste gefahren und in der dünnen Neuschnee-Schicht zu Sturz gekommen. Mit fatalen Folgen: Der Helm habe auf einem Felsen aufgeschlagen, dabei seien beide Teile seines Gehirns in Mitleidenschaft gezogen worden. Schumi musste zweimal operiert werden und wurde ins künstliche Koma versetzt. 254 Tage nach dem Unfall konnte der siebenfache Weltmeister die Klinik in Lausanne verlassen, seine Rehabilitation wurde zu Hause fortgesetzt. In einer privaten „Klinik“.